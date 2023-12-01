Харків сьогодні вкриє туман. Метеорологи попереджають про небезпечну погоду
Попередження про небезпечне метеорологічне явище поширив сьогодні Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«У найближчу годину зі збереженням протягом доби 2 грудня по Харківській області та Харкову очікується туман🌫, видимість 200 – 500 м», – йдеться у повідомленні.
(I рівень небезпечності, жовтий🟡).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 18:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечне метеорологічне явище поширив сьогодні Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".