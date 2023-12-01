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Харків сьогодні вкриє туман. Метеорологи попереджають про небезпечну погоду

Суспільство 18:20   01.12.2023
Оксана Якушко
Харків сьогодні вкриє туман. Метеорологи попереджають про небезпечну погоду

Попередження про небезпечне метеорологічне явище поширив сьогодні Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням протягом доби 2 грудня по Харківській області та Харкову очікується туман🌫, видимість 200 – 500 м», – йдеться у повідомленні.

(I рівень небезпечності, жовтий🟡).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 18:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечне метеорологічне явище поширив сьогодні Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".