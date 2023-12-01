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Харьков сегодня накроет туман. Метеорологи предупреждают об опасной погоде

Общество 18:20   01.12.2023
Оксана Якушко
Харьков сегодня накроет туман. Метеорологи предупреждают об опасной погоде

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении распространил сегодня Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением в течение суток 2 декабря по Харьковской области и Харькову ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — говорится в сообщении синоптиков.

(I уровень опасности, желтый 🟡).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 18:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасном метеорологическом явлении распространил сегодня Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".