Харьков сегодня накроет туман. Метеорологи предупреждают об опасной погоде

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении распространил сегодня Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением в течение суток 2 декабря по Харьковской области и Харькову ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — говорится в сообщении синоптиков.

(I уровень опасности, желтый 🟡).