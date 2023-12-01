Харьков сегодня накроет туман. Метеорологи предупреждают об опасной погоде
Предупреждение об опасном метеорологическом явлении распространил сегодня Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением в течение суток 2 декабря по Харьковской области и Харькову ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — говорится в сообщении синоптиков.
(I уровень опасности, желтый 🟡).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: непогода, погода, предупреждение, туман, Харьков., Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 18:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасном метеорологическом явлении распространил сегодня Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".