Уже не первый раз: в Харькове подросток ушла из дома после ссоры с бабушкой

В Харькове 3 декабря в 22:08 57-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.

Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка уже уходила из дома. Полицейские рассказали, что на этот раз подросток ушла после ссоры с бабушкой.

Девочку правоохранители нашли за несколько часов. Она была у своего друга.

Правоохранители провели профилактическую работу со всеми участниками происшествия. Также сообщили родителям ребенка, которые сейчас живут в Польше.