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Уже не первый раз: в Харькове подросток ушла из дома после ссоры с бабушкой

Общество 11:38   04.12.2023
Виктория Яковенко
Уже не первый раз: в Харькове подросток ушла из дома после ссоры с бабушкой Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 3 декабря в 22:08 57-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.

Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка уже уходила из дома. Полицейские рассказали, что на этот раз подросток ушла после ссоры с бабушкой.

Девочку правоохранители нашли за несколько часов. Она была у своего друга.

Правоохранители провели профилактическую работу со всеми участниками происшествия. Также сообщили родителям ребенка, которые сейчас живут в Польше.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 3 декабря в 22:08 57-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.".