Уже не первый раз: в Харькове подросток ушла из дома после ссоры с бабушкой
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове 3 декабря в 22:08 57-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.
Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка уже уходила из дома. Полицейские рассказали, что на этот раз подросток ушла после ссоры с бабушкой.
Девочку правоохранители нашли за несколько часов. Она была у своего друга.
Правоохранители провели профилактическую работу со всеми участниками происшествия. Также сообщили родителям ребенка, которые сейчас живут в Польше.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бабушка, подросток, полиция, ссора, ушла, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 3 декабря в 22:08 57-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя внучка ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.".