Ушла в магазин, а нашли у подруги: в Харькове тетя искала 15-летнюю племянницу
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители нашли в Харькове подростка, который пошел в магазин и перестал отвечать на звонки.
1 октября к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина и сообщила, что пропала ее 15-летней племянницы, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По словам заявительницы, девочка вышла в магазин, после чего перестала отвечать на звонки и не вернулась домой.
Копы оперативно нашли несовершеннолетнюю. Отмечается, что она была у подруги.
С участниками происшествия правоохранители провели профилактическую работу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, подросток, полиция, ушла, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители нашли в Харькове подростка, который пошел в магазин и перестал отвечать на звонки.".