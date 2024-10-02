Ушла в магазин, а нашли у подруги: в Харькове тетя искала 15-летнюю племянницу

Правоохранители нашли в Харькове подростка, который пошел в магазин и перестал отвечать на звонки.

1 октября к правоохранителям обратилась 38-летняя женщина и сообщила, что пропала ее 15-летней племянницы, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По словам заявительницы, девочка вышла в магазин, после чего перестала отвечать на звонки и не вернулась домой.

Копы оперативно нашли несовершеннолетнюю. Отмечается, что она была у подруги.

С участниками происшествия правоохранители провели профилактическую работу.