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Пішла в магазин, знайшли у подруги: у Харкові тітка шукала 15-річну племінницю

Суспільство 12:37   02.10.2024
Вікторія Яковенко
Пішла в магазин, знайшли у подруги: у Харкові тітка шукала 15-річну племінницю Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці відшукали у Харкові підлітка, яка пішла до магазину та перестала відповідати на дзвінки.

1 жовтня до правоохоронців звернулася 38-річна жінка та повідомила про зникнення її 15-річної племінниці, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зі слів заявниці, дівчина вийшла до магазину, після чого перестала відповідати на дзвінки та не повернулася додому.

Копи оперативно знайшли неповнолітню. Зазначається, що вона була у подруги.

З учасниками події правоохоронці провели профілактичну роботу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відшукали у Харкові підлітка, яка пішла до магазину та перестала відповідати на дзвінки.".