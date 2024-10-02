Пішла в магазин, знайшли у подруги: у Харкові тітка шукала 15-річну племінницю

Правоохоронці відшукали у Харкові підлітка, яка пішла до магазину та перестала відповідати на дзвінки.

1 жовтня до правоохоронців звернулася 38-річна жінка та повідомила про зникнення її 15-річної племінниці, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зі слів заявниці, дівчина вийшла до магазину, після чого перестала відповідати на дзвінки та не повернулася додому.

Копи оперативно знайшли неповнолітню. Зазначається, що вона була у подруги.

З учасниками події правоохоронці провели профілактичну роботу.