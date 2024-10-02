Пішла в магазин, знайшли у подруги: у Харкові тітка шукала 15-річну племінницю
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці відшукали у Харкові підлітка, яка пішла до магазину та перестала відповідати на дзвінки.
1 жовтня до правоохоронців звернулася 38-річна жінка та повідомила про зникнення її 15-річної племінниці, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зі слів заявниці, дівчина вийшла до магазину, після чого перестала відповідати на дзвінки та не повернулася додому.
Копи оперативно знайшли неповнолітню. Зазначається, що вона була у подруги.
З учасниками події правоохоронці провели профілактичну роботу.
Читайте також: 13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: искали, подросток, поліція, ушла, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пішла в магазин, знайшли у подруги: у Харкові тітка шукала 15-річну племінницю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відшукали у Харкові підлітка, яка пішла до магазину та перестала відповідати на дзвінки.".