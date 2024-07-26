13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста

13-річна мешканка Безлюдівки своїм зникненням підняла на ноги поліцію.

Про зникнення дитини мати дівчинки заявила у відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 о 23:00 25 липня. Дівчина пішла з дому ще о 15:00 – і не повернулася до комендантської години.

“Мати дівчини повідомила, що донька після сварки пішла з дому близько 15:00 і не повернулася”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Протягом ночі поліція шукала зниклу дитину. Знайшлася вона в Мерефі – у свого знайомого.

“Працівники поліції провели з неповнолітньою та її родиною профілактичну роботу”, – зазначили в ГУНП.