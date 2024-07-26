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13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста

Суспільство 10:20   26.07.2024
Оксана Горун
13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста

13-річна мешканка Безлюдівки своїм зникненням підняла на ноги поліцію.

Про зникнення дитини мати дівчинки заявила у відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 о 23:00 25 липня. Дівчина пішла з дому ще о 15:00 – і не повернулася до комендантської години.

“Мати дівчини повідомила, що донька після сварки пішла з дому близько 15:00 і не повернулася”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Протягом ночі поліція шукала зниклу дитину. Знайшлася вона в Мерефі – у свого знайомого.

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“Працівники поліції провели з неповнолітньою та її родиною профілактичну роботу”, – зазначили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 10:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "13-річна мешканка Безлюдівки своїм зникненням підняла на ноги поліцію".