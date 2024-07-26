13-летняя на Харьковщине после ссоры сбежала в другой город

13-летняя жительница Безлюдовки своим исчезновением подняла на ноги полицию.

О пропаже ребенка мать девочки заявила в отдел полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 в 23:00 25 июля. Девушка ушла из дому еще в 15:00 — и не вернулась до комендантского часа.

«Мать девушки сообщила, что дочь после ссоры ушла из дома около 15:00 и не вернулась», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В течение ночи полиция искала пропавшего ребенка. Обнаружилась она в Мерефе — у своего знакомого.

«Работники полиции провели с несовершеннолетней и ее семьей профилактическую работу», — отметили в ГУНП.