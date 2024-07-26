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13-летняя на Харьковщине после ссоры сбежала в другой город

Общество 10:20   26.07.2024
Оксана Горун
13-летняя на Харьковщине после ссоры сбежала в другой город Фото: ГУНП в Харьковской области

13-летняя жительница Безлюдовки своим исчезновением подняла на ноги полицию.

О пропаже ребенка мать девочки заявила в отдел полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1  в 23:00 25 июля. Девушка ушла из дому еще в 15:00 — и не вернулась до комендантского часа.

«Мать девушки сообщила, что дочь после ссоры ушла из дома около 15:00 и не вернулась», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В течение ночи полиция искала пропавшего ребенка. Обнаружилась она в Мерефе — у своего знакомого.

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«Работники полиции провели с несовершеннолетней и ее семьей профилактическую работу», — отметили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-летняя жительница Безлюдовки своим исчезновением подняла на ноги полицию".