Вже не вперше: у Харкові підліток пішла з дому після сварки з бабусею

У Харкові 3 грудня о 22:08 57-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна онука пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.

Як зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області, дівчина вже уходила з дому. Поліцейські розповіли, що на цей раз підліток пішла після сварки з бабусею.

Дівчину правоохоронці знайшли за кілька годин. Вона була у свого друга.

Правоохоронці провели профілактичну роботу з усіма учасниками події. Також повідомили батькам дитини, які зараз мешкають у Польщі.