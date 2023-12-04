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Вже не вперше: у Харкові підліток пішла з дому після сварки з бабусею

Суспільство 11:38   04.12.2023
Вікторія Яковенко
Вже не вперше: у Харкові підліток пішла з дому після сварки з бабусею Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 3 грудня о 22:08 57-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна онука пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.

Як зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області, дівчина вже уходила з дому. Поліцейські розповіли, що на цей раз підліток пішла після сварки з бабусею.

Дівчину правоохоронці знайшли за кілька годин. Вона була у свого друга.

Правоохоронці провели профілактичну роботу з усіма учасниками події. Також повідомили батькам дитини, які зараз мешкають у Польщі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 3 грудня о 22:08 57-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна онука пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.".