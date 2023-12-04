Вже не вперше: у Харкові підліток пішла з дому після сварки з бабусею
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові 3 грудня о 22:08 57-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна онука пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.
Як зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області, дівчина вже уходила з дому. Поліцейські розповіли, що на цей раз підліток пішла після сварки з бабусею.
Дівчину правоохоронці знайшли за кілька годин. Вона була у свого друга.
Правоохоронці провели профілактичну роботу з усіма учасниками події. Також повідомили батькам дитини, які зараз мешкають у Польщі.
Читайте також: Втекла з дому після сварки з батьком: у Харкові кілька годин шукали дівчинку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бабушка, подросток, поліція, ссора, ушла, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вже не вперше: у Харкові підліток пішла з дому після сварки з бабусею»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 3 грудня о 22:08 57-річна жінка повідомила правоохоронцям, що її 12-річна онука пішла з дому та не повернулася. Зв’язок із дитиною був відсутній.".