Генштаб сообщил про 10 атак и авиаудары по 3 населенным пунктам Харьковщины
Авиаудары пришлись по Петропавловке, Ивановке, Песчаному в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.
Населенные пункты Харьковщины — среди сотни тех, которые оказались под артиллерийскими обстрелами в Украине. Также с вечера 4 декабря регион атаковали российские «шахеды».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив две управляемые ракеты Х-59 и 22 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 вражеских дронов и 1 управляемая ракета Х-59 уничтожена. Также с началом текущих суток российские оккупанты снова нанесли авиационный удар по Украине, применив БпЛА типа Shahed-136/131. Последствия атаки уточняются», — сообщил о последних атаках беспилотников Генштаб.
На фронте противник продолжает штурмовать. На Купянском направлении за сутки зафиксировали десять атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. А в целом на фронте их было 73.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам и семь по артиллерийским средствам противника», — перечислили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудары пришлись по Петропавловке, Ивановке, Песчаному в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ".