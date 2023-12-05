Генштаб сообщил про 10 атак и авиаудары по 3 населенным пунктам Харьковщины

Авиаудары пришлись по Петропавловке, Ивановке, Песчаному в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.

Населенные пункты Харьковщины — среди сотни тех, которые оказались под артиллерийскими обстрелами в Украине. Также с вечера 4 декабря регион атаковали российские «шахеды».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив две управляемые ракеты Х-59 и 22 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 вражеских дронов и 1 управляемая ракета Х-59 уничтожена. Также с началом текущих суток российские оккупанты снова нанесли авиационный удар по Украине, применив БпЛА типа Shahed-136/131. Последствия атаки уточняются», — сообщил о последних атаках беспилотников Генштаб.

На фронте противник продолжает штурмовать. На Купянском направлении за сутки зафиксировали десять атак в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. А в целом на фронте их было 73.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам и семь по артиллерийским средствам противника», — перечислили в Генштабе.