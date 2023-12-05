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Генштаб повідомив про 10 атак та авіаудари по 3 населених пунктах Харківщини

Події 07:26   05.12.2023
Оксана Горун
Генштаб повідомив про 10 атак та авіаудари по 3 населених пунктах Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Авіаудари прийшлися по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному в Харківській області, поінформував Генштаб ЗСУ.

Населені пункти Харківщини – серед сотні тих, що опинилися під артилерійськими обстрілами в Україні. Також з вечора 4 грудня регіон атакували російські “шахеди”.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши дві керовані ракети Х-59 та 22 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ворожих дронів та одну керовану ракету Х-59 знищено. Також з початком поточної доби російські окупанти знову завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наслідки щодо атаки уточнюються“, – повідомив про останні атаки Генштаб.

На фронті противник продовжує штурмувати. На Куп’янському напрямку за добу зафіксували десять атак у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. А загалом на фронті їх було 73.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по  зенітно-ракетних комплексах та сім по артилерійських засобах противника“, — перерахували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 07:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаудари прийшлися по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному в Харківській області, поінформував Генштаб ЗСУ".