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Начальник Харьковского гарнизона Мельник поблагодарил Залужного (фото)

Общество 14:49   05.12.2023
Виктория Яковенко
Начальник Харьковского гарнизона Мельник поблагодарил Залужного (фото)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

Фото награды Мельник опубликовал на своей странице в Facebook. Начальник Харьковского гарнизона получил нагрудный знак «Крест Военная честь».

«Спасибо за отличие, Главнокомандующий. Для меня честь служить народу Украины и бок о бок бороться за нашу государственность! Вместе победим!», – написал Мельник.

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Фото: Сергей Мельник

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.".