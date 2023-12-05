Начальник Харьковского гарнизона Мельник поблагодарил Залужного (фото)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.
Фото награды Мельник опубликовал на своей странице в Facebook. Начальник Харьковского гарнизона получил нагрудный знак «Крест Военная честь».
«Спасибо за отличие, Главнокомандующий. Для меня честь служить народу Украины и бок о бок бороться за нашу государственность! Вместе победим!», – написал Мельник.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, Залужный, крест, Мельник, награда;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.".