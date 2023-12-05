Начальник Харьковского гарнизона Мельник поблагодарил Залужного (фото)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил начальника Харьковского военного гарнизона бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

Фото награды Мельник опубликовал на своей странице в Facebook. Начальник Харьковского гарнизона получил нагрудный знак «Крест Военная честь».

«Спасибо за отличие, Главнокомандующий. Для меня честь служить народу Украины и бок о бок бороться за нашу государственность! Вместе победим!», – написал Мельник.