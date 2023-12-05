Начальник Харківського гарнізону Мельник подякував Залужному (фото)
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.
Фото відзнаки Мельник опублікував на власній сторінці у фейсбук. Начальник Харківського гарнізону отримав нагрудний знак «Хрест Військова честь».
«Дякую за відзнаку, пане Головнокомандувач. Для мене честь служити народу України та пліч-о-пліч виборювати нашу державність! Разом переможемо!», – написав Мельник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Залужный, ЗСУ, крест, Мельник, награда;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.".