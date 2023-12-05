Начальник Харківського гарнізону Мельник подякував Залужному (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Фото відзнаки Мельник опублікував на власній сторінці у фейсбук. Начальник Харківського гарнізону отримав нагрудний знак «Хрест Військова честь».

«Дякую за відзнаку, пане Головнокомандувач. Для мене честь служити народу України та пліч-о-пліч виборювати нашу державність! Разом переможемо!», – написав Мельник.