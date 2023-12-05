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Начальник Харківського гарнізону Мельник подякував Залужному (фото)

Суспільство 14:49   05.12.2023
Вікторія Яковенко
Начальник Харківського гарнізону Мельник подякував Залужному (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Фото відзнаки Мельник опублікував на власній сторінці у фейсбук. Начальник Харківського гарнізону отримав нагрудний знак «Хрест Військова честь».

«Дякую за відзнаку, пане Головнокомандувач. Для мене честь служити народу України та пліч-о-пліч виборювати нашу державність! Разом переможемо!», – написав Мельник.

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Фото: Сергій Мельник

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив начальника Харківського військового гарнізону бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.".