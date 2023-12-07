Дополнительных расходов на Новый год в метро Харькова не было — официально

За три недели на станциях метро в Харькове специалисты Центрального парка «разбили» праздничные локации. Пресс-служба Центрального парка опубликовала видео процесса и ответила на самый популярный вопрос: зачем на это тратить деньги во время войны.

«Три недели понадобилось нашим работникам, чтобы превратить станции в праздничные локации. Напомним, все украшения и декор уже более трех лет украшали аллеи Центрального парка. Никаких дополнительных расходов не было», — заявила пресс-служба Центрального парка.