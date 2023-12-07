Дополнительных расходов на Новый год в метро Харькова не было — официально
За три недели на станциях метро в Харькове специалисты Центрального парка «разбили» праздничные локации. Пресс-служба Центрального парка опубликовала видео процесса и ответила на самый популярный вопрос: зачем на это тратить деньги во время войны.
«Три недели понадобилось нашим работникам, чтобы превратить станции в праздничные локации. Напомним, все украшения и декор уже более трех лет украшали аллеи Центрального парка. Никаких дополнительных расходов не было», — заявила пресс-служба Центрального парка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, новый год, украсили, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За три недели на станциях метро в Харькове специалисты Центрального парка «разбили» праздничные локации. Пресс-служба Центрального парка опубликовала видео процесса и ответила на самый популярный вопрос: зачем на это тратить деньги во время войны".