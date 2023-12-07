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Дополнительных расходов на Новый год в метро Харькова не было — официально

Общество 09:14   07.12.2023
Оксана Горун
Дополнительных расходов на Новый год в метро Харькова не было — официально

За три недели на станциях метро в Харькове специалисты Центрального парка «разбили» праздничные локации. Пресс-служба Центрального парка опубликовала видео процесса и ответила на самый популярный вопрос: зачем на это тратить деньги во время войны.

«Три недели понадобилось нашим работникам, чтобы превратить станции в праздничные локации. Напомним, все украшения и декор уже более трех лет украшали аллеи Центрального парка. Никаких дополнительных расходов не было», — заявила пресс-служба Центрального парка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 09:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За три недели на станциях метро в Харькове специалисты Центрального парка «разбили» праздничные локации. Пресс-служба Центрального парка опубликовала видео процесса и ответила на самый популярный вопрос: зачем на это тратить деньги во время войны".