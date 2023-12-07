Додаткових витрат на Новий рік у метро Харкова не було – офіційно
За три тижні на станціях метро в Харкові фахівці Центрального парку “розбили” святкові локації. Пресслужба Центрального парку опублікувала відео процесу та відповіла на найпопулярніше питання: навіщо на це витрачати гроші під час війни.
“Три тижні знадобилося нашим працівникам, аби перетворити станції на святкові локації. Нагадаємо, всі прикраси та декор вже більше трьох років прикрашали алеї Центрального парку. Ніяких додаткових витрат не було“, – заявила пресслужба Центрального парку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, новый год, украсили, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За три тижні на станціях метро в Харкові фахівці Центрального парку “розбили” святкові локації. Пресслужба Центрального парку опублікувала відео процесу та відповіла на найпопулярніше питання: навіщо на це витрачати гроші під час війни".