Горящий Урал и раненый оккупант: работа дрона на Купянском направлении (видео)

Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью ударного дрона обнаружили и уничтожили очередной вражеский грузовик «Урал».

После удара грузовик загорелся и по меньшей мере один оккупант был ранен, сообщают в Telegram-канале бригады.

Видео: Стальная граница

Читайте также: Дрон РФ на Купянском направлении теперь будет работать против оккупантов