Горящий Урал и раненый оккупант: работа дрона на Купянском направлении (видео)
Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью ударного дрона обнаружили и уничтожили очередной вражеский грузовик «Урал».
После удара грузовик загорелся и по меньшей мере один оккупант был ранен, сообщают в Telegram-канале бригады.
Видео: Стальная граница
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грузовик, купянское направление, стальная граница, урал, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 20:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью ударного дрона обнаружили и уничтожили очередной вражеский грузовик «Урал».".