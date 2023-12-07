Live
  • Чт 07.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.69
  • EUR 39.54

Горящий Урал и раненый оккупант: работа дрона на Купянском направлении (видео)

Общество 20:47   07.12.2023
Елена Нагорная
Горящий Урал и раненый оккупант: работа дрона на Купянском направлении (видео)

Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью ударного дрона обнаружили и уничтожили очередной вражеский грузовик «Урал».

После удара грузовик загорелся и по меньшей мере один оккупант был ранен, сообщают в Telegram-канале бригады.

Видео: Стальная граница

Читайте также: Дрон РФ на Купянском направлении теперь будет работать против оккупантов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
07.12.2023, 11:56
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно
07.12.2023, 10:00
Главные новости Харькова 7.12: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро, фронт
Главные новости Харькова 7.12: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро, фронт
07.12.2023, 21:15
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
07.12.2023, 20:30
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
06.12.2023, 17:55
Желающих эвакуироваться с Купянщины в последние дни нет — Канашевич
Желающих эвакуироваться с Купянщины в последние дни нет — Канашевич
07.12.2023, 21:50

Новости по теме:

08:40
Фура загорелась на трассе под Харьковом — ГСЧС
19:14
Под Харьковом во время движения загорелся грузовик
13:05
ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)
23:03
Водителю фуры, под наркотиками раздавившему такси в Харькове, вынесли приговор
09:46
«Техобслуживание» грузовика РФ провели под Купянском пограничники (видео)

Вы читали новость: «Горящий Урал и раненый оккупант: работа дрона на Купянском направлении (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 20:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью ударного дрона обнаружили и уничтожили очередной вражеский грузовик «Урал».".