Урал у вогні, поранений окупант: робота дрона на Куп’янському напрямку (відео)
Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою ударного дрона виявили та знищили чергову ворожу вантажівку “Урал”.
Після удару вантажівка спалахнула і щонайменше одного окупанта було поранено, повідомляють у телеграм-каналі бригади.
Відео: Сталевий кордон
Читайте також: Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грузовик, купянское направление, стальная граница, урал, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Урал у вогні, поранений окупант: робота дрона на Куп’янському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 20:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою ударного дрона виявили та знищили чергову ворожу вантажівку “Урал”.".