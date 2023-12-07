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Урал у вогні, поранений окупант: робота дрона на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 20:47   07.12.2023
Олена Нагорна
Урал у вогні, поранений окупант: робота дрона на Куп’янському напрямку (відео)

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою ударного дрона виявили та знищили чергову ворожу вантажівку “Урал”.

Після удару вантажівка спалахнула і щонайменше одного окупанта було поранено, повідомляють у телеграм-каналі бригади.

Відео: Сталевий кордон

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 20:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою ударного дрона виявили та знищили чергову ворожу вантажівку “Урал”.".