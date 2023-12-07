Урал у вогні, поранений окупант: робота дрона на Куп’янському напрямку (відео)

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою ударного дрона виявили та знищили чергову ворожу вантажівку “Урал”.

Після удару вантажівка спалахнула і щонайменше одного окупанта було поранено, повідомляють у телеграм-каналі бригади.

Відео: Сталевий кордон