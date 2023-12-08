«Разведка боем» — Игнат о ракетном ударе по Харькову
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона сообщил подробности о российской ракетной атаке — по Харькову и Украине в целом.
«Давайте начнем с вечера. Такая была разведка боем, как говорится, было запущено 7 «шахедов». Летели в Днепропетровскую область, было пять сбито — примерно там, куда и ракеты на этот раз летели. Также С-300 по Харьковщине: шесть зенитных управляемых ракет из Белгородской области запустил противник», — отметил Игнат.
Уже под утро враг запустил крылатые ракеты с бортов самолетов Ту-95. Ракеты Х-101 и Х-555, которыми давно не «кошмарили» Украину, запустили девять самолетов стратегической авиации РФ.
«Разделились эти самолеты на несколько групп и осуществили пуски крылатых ракет. Предварительно 19 ракет было запущено Х-101, Х-555. И есть неплохой результат противовоздушной обороны. Это 14 уничтоженных крылатых ракет. Уничтожены они были в Киевской области, в Днепропетровской области. Следовали они курсом сначала на Днепр, примерно в Днепропетровскую область, оттуда часть ракет направилась в Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. Часть ракет была уничтожена в Днепропетровской области, часть в Киевской области. К сожалению, не удалось сбить все, к сожалению, сообщили нам уже и о погибшем», — сказал спикер ВС ВСУ.
Он также прокомментировал, почему в этот раз тревогу в Украине объявили не на этапе взлета Ту-95, а тогда, когда они уже достигли пусковых рубежей. По словам Игната, информация о взлете самолетов поступает и от украинской разведки, и от западных партнеров, однако «не всегда так оперативно, как нам бы этого хотелось».
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«В любом случае, информация была заранее о пусках, было достаточно много времени, чтобы люди отреагировали. Крылатая ракета – это не баллистика, и это не «Кинжал». Она летит со скоростью 650-900 км/ч, то есть дозвуковая. И даже с момента пуска, с момента выхода самолетов на рубеж, достаточно времени, чтобы пройти в укрытие», — подчеркнул Юрий Игнат.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона сообщил подробности о российской ракетной атаке — по Харькову и Украине в целом".