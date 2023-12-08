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“Розвідка боєм” – Ігнат про ракетний удар по Харкову

Події 09:47   08.12.2023
Оксана Горун
“Розвідка боєм” – Ігнат про ракетний удар по Харкову

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону повідомив подробиці про російську ракетну атаку – по Харкову та Україні загалом.

“Давайте почнемо з вечора. Така була розвідка боєм, як то кажуть, було запущено сім “шахедів”, теж полетіли в Дніпропетровську область, було п’ять збито, приблизно там, куди й ракети цього разу полетіли. Так само С-300 по Харківщині: шість зенітних керованих ракет із Бєлгородської області запустив противник”, – зазначив Ігнат.

Уже під ранок ворог запустив крилаті ракети з бортів літаків Ту-95. Ракети Х-101 та Х-555, якими давно не “кошмарили” Україну, запустили дев’ять літаків стратегічної авіації РФ.

Розділились ті літаки на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет. Попередньо, 19 ракет було запущено Х-101, Х-555. І маємо непоганий результат протиповітряної оборони. Це 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині, на Дніпропетровщині. Слідували вони курсом спочатку до Дніпра, приблизно в Дніпропетровську область, звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об’єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. Частина ракет була знищена на Дніпропетровщині, частина на Київщині. На жаль, не вдалося збити всі, на жаль, повідомили нам вже і про загиблого“, – сказав спікер ПС ЗСУ.

Він також прокоментував, чому цього разу тривогу в Україні оголосили не на етапі зльоту Ту-95, а тоді, коли вони вже досягли пускових рубежів. За словами Ігната, інформація про зліт літаків надходить і від української розвідки, і від західних партнерів, проте “не завжди так оперативно, як нам цього хотілося б”.

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“У будь-якому разі інформація була заздалегідь про пуски, було доволі багато часу, щоб люди відреагували. Крилата ракета – це не балістика, і не це не “Кінжал”. Вона летить зі швидкістю 650-900 км/год, тобто дозвукова. І навіть з моменту пуску, з моменту виходу літаків на рубіж є достатньо часу, щоб йти в укриття“, – наголосив Юрій Ігнат.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 09:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону повідомив подробиці про російську ракетну атаку – по Харкову та Україні загалом".