В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ

В одном из поселков в Дергачевской громаде газовики возобновили обстрелянные врагом коммуникации высокого и среднего давления.

«Из-за обстрелов населенного пункта ремонты выполнены в два этапа, в течение двух дней. После ремонтов перебитых газопроводов, газовики провели более 700 пусков газа в дома жителей области, расположенные в Харьковском районе вблизи границы с РФ», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».