В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В одном из поселков в Дергачевской громаде газовики возобновили обстрелянные врагом коммуникации высокого и среднего давления.
«Из-за обстрелов населенного пункта ремонты выполнены в два этапа, в течение двух дней. После ремонтов перебитых газопроводов, газовики провели более 700 пусков газа в дома жителей области, расположенные в Харьковском районе вблизи границы с РФ», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
Читайте также: Завалило грунтом: двое газовщиков погибли в Харькове, устраняя аварию (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вернули, газ, громада, Дергачевская, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из поселков в Дергачевской громаде газовики возобновили обстрелянные врагом коммуникации высокого и среднего давления.".