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В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ

Общество 16:26   08.12.2023
Виктория Яковенко
В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В одном из поселков в Дергачевской громаде газовики возобновили обстрелянные врагом коммуникации высокого и среднего давления.

«Из-за обстрелов населенного пункта ремонты выполнены в два этапа, в течение двух дней. После ремонтов перебитых газопроводов, газовики провели более 700 пусков газа в дома жителей области, расположенные в Харьковском районе вблизи границы с РФ», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 16:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из поселков в Дергачевской громаде газовики возобновили обстрелянные врагом коммуникации высокого и среднего давления.".