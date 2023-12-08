У селище на Харківщині повернули газ, який зник після обстрілу РФ
Фото: Харківська філія “Газмережі”
В одному з селищ в Дергачівській громаді газовики відновили обстріляні ворогом комунікації високого та середнього тиску.
«Через обстріли населеного пункту ремонти виконані в два етапи, протягом двох днів. Після ремонтів перебитих газогонів, газовики провели понад 700 пусків газу у будинки мешканців області, розташовані у Харківському районі поблизу кордону з РФ», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вернули, газ, громада, Дергачевская, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 16:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з селищ в Дергачівській громаді газовики відновили обстріляні ворогом комунікації високого та середнього тиску.".