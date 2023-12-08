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У селище на Харківщині повернули газ, який зник після обстрілу РФ

Суспільство 16:26   08.12.2023
Вікторія Яковенко
У селище на Харківщині повернули газ, який зник після обстрілу РФ Фото: Харківська філія “Газмережі”

В одному з селищ в Дергачівській громаді газовики відновили обстріляні ворогом комунікації високого та середнього тиску.

«Через обстріли населеного пункту ремонти виконані в два етапи, протягом двох днів. Після ремонтів перебитих газогонів, газовики провели понад 700 пусків газу у будинки мешканців області, розташовані у Харківському районі поблизу кордону з РФ», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 16:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з селищ в Дергачівській громаді газовики відновили обстріляні ворогом комунікації високого та середнього тиску.".