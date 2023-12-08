У селище на Харківщині повернули газ, який зник після обстрілу РФ

В одному з селищ в Дергачівській громаді газовики відновили обстріляні ворогом комунікації високого та середнього тиску.

«Через обстріли населеного пункту ремонти виконані в два етапи, протягом двох днів. Після ремонтів перебитих газогонів, газовики провели понад 700 пусків газу у будинки мешканців області, розташовані у Харківському районі поблизу кордону з РФ», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».