Пошел служить, чтобы отомстить за сына: на Харьковщине попрощались с воином

В Дергачевской громаде на Харьковщине попрощались с защитником Украины из 58-го отдельного стрелкового мотопехотного батальона Николаем Дубровкиным.

Главный сержант умер 1 марта в результате тяжелой болезни, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Судьба семьи Дубровкиных сложилась очень трагически. Сын Николая Александр Дубровкин принимал участие в обороне Мариуполя в составе 12-й бригады оперативного назначения НГУ «Азов». Весной 2022 года Александр погиб в боях с оккупантами, был посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени», – рассказал Задоренко.

Николай Дубровкин 13 августа 2022 года, в день рождения сына, решил пойти служить в ВСУ, чтобы отомстить за Александра. У мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому после прохождения длительных курсов лечения в 2023 году он был комиссован.

У Николая остались мать Галина и жена Виктория.