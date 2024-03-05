Пошел служить, чтобы отомстить за сына: на Харьковщине попрощались с воином
В Дергачевской громаде на Харьковщине попрощались с защитником Украины из 58-го отдельного стрелкового мотопехотного батальона Николаем Дубровкиным.
Главный сержант умер 1 марта в результате тяжелой болезни, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Судьба семьи Дубровкиных сложилась очень трагически. Сын Николая Александр Дубровкин принимал участие в обороне Мариуполя в составе 12-й бригады оперативного назначения НГУ «Азов». Весной 2022 года Александр погиб в боях с оккупантами, был посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени», – рассказал Задоренко.
Николай Дубровкин 13 августа 2022 года, в день рождения сына, решил пойти служить в ВСУ, чтобы отомстить за Александра. У мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому после прохождения длительных курсов лечения в 2023 году он был комиссован.
У Николая остались мать Галина и жена Виктория.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: азов, болезнь, воин, ВСУ, громада, Дергачевская, Мариуполь, умер, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде на Харьковщине попрощались с защитником Украины из 58-го отдельного стрелкового мотопехотного батальона Николаем Дубровкиным.".