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Пошел служить, чтобы отомстить за сына: на Харьковщине попрощались с воином

Общество 15:52   05.03.2024
Виктория Яковенко
Пошел служить, чтобы отомстить за сына: на Харьковщине попрощались с воином Фото: Вячеслав Задоренко

В Дергачевской громаде на Харьковщине попрощались с защитником Украины из 58-го отдельного стрелкового мотопехотного батальона Николаем Дубровкиным.

Главный сержант умер 1 марта в результате тяжелой болезни, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Судьба семьи Дубровкиных сложилась очень трагически. Сын Николая Александр Дубровкин принимал участие в обороне Мариуполя в составе 12-й бригады оперативного назначения НГУ «Азов». Весной 2022 года Александр погиб в боях с оккупантами, был посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени», – рассказал Задоренко.

Николай Дубровкин 13 августа 2022 года, в день рождения сына, решил пойти служить в ВСУ, чтобы отомстить за Александра. У мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому после прохождения длительных курсов лечения в 2023 году он был комиссован.

У Николая остались мать Галина и жена Виктория.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 15:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде на Харьковщине попрощались с защитником Украины из 58-го отдельного стрелкового мотопехотного батальона Николаем Дубровкиным.".