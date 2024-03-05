Пішов служити, щоб помститися за сина: на Харківщині попрощалися із воїном ЗСУ
У Дергачівській громаді на Харківщині попрощалися з захисником України з 58-го окремого стрілецького мотопіхотного батальйону Миколою Дубровкіним.
Головний сержант помер 1 березня внаслідок тяжкої хвороби, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
«Доля родини Дубровкіних склалася дуже трагічно. Син Миколи – Олександр Дубровкін – брав участь в обороні Маріуполя у складі 12-ї бригади оперативного призначення НГУ «Азов». Навесні 2022 року Олександр загинув у боях з окупантами, був посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня», – розповів Задоренко.
Тож Микола Дубровкін 13 серпня 2022 року, у день народження сина, вирішив піти служити до ЗСУ, щоб помститися за Олександра. Чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям, тому після проходження тривалих курсів лікування у 2023 році його було комісовано.
У Миколи залишились мати Галина та жінка Вікторія.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді на Харківщині попрощалися з захисником України з 58-го окремого стрілецького мотопіхотного батальйону Миколою Дубровкіним.".