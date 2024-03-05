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Пішов служити, щоб помститися за сина: на Харківщині попрощалися із воїном ЗСУ

Суспільство 15:52   05.03.2024
Вікторія Яковенко
Пішов служити, щоб помститися за сина: на Харківщині попрощалися із воїном ЗСУ Фото: Вячеслав Задоренко

У Дергачівській громаді на Харківщині попрощалися з захисником України з 58-го окремого стрілецького мотопіхотного батальйону Миколою Дубровкіним.

Головний сержант помер 1 березня внаслідок тяжкої хвороби, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Доля родини Дубровкіних склалася дуже трагічно. Син Миколи – Олександр Дубровкін – брав участь в обороні Маріуполя у складі 12-ї бригади оперативного призначення НГУ «Азов». Навесні 2022 року Олександр загинув у боях з окупантами, був посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня», – розповів Задоренко.

Тож Микола Дубровкін 13 серпня 2022 року, у день народження сина, вирішив піти служити до ЗСУ, щоб помститися за Олександра. Чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям, тому після проходження тривалих курсів лікування у 2023 році його було комісовано.

У Миколи залишились мати Галина та жінка Вікторія.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді на Харківщині попрощалися з захисником України з 58-го окремого стрілецького мотопіхотного батальйону Миколою Дубровкіним.".