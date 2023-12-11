Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили БМП-2 и не только под Бахмутом (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко при помощи FPV-дронов подбила еще пять единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.
Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, среди пораженной техники — БМП-2, автомобиль «Урал» и две «Буханки». Также была уничтожена «Газель» россиян.
«Несмотря на сложные погодные условия мы активно отражаем атаки противника», — пишет Федоренко.
Видео: Telegram Юрия Федоренко
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, бахмут, техника, федоренко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко при помощи FPV-дронов подбила еще пять единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.".