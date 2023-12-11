Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили БМП-2 и не только под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко при помощи FPV-дронов подбила еще пять единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, среди пораженной техники — БМП-2, автомобиль «Урал» и две «Буханки». Также была уничтожена «Газель» россиян.

«Несмотря на сложные погодные условия мы активно отражаем атаки противника», — пишет Федоренко.

Видео: Telegram Юрия Федоренко