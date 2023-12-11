Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили БМП-2 і не тільки під Бахмутом (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів підбила ще п’ять одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, серед ураженої техніки – БМП-2, автомобіль “Урал” та дві “Буханки”. Також було знищено “Газель” росіян.
“Попри складні погодні умови ми активно відбиваємо атаки противника“, – пише Федоренко.
Відео: телеграм Юрія Федоренка
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, бахмут, техника, федоренко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 19:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів підбила ще п’ять одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.".