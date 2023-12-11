Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили БМП-2 і не тільки під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів підбила ще п’ять одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, серед ураженої техніки – БМП-2, автомобіль “Урал” та дві “Буханки”. Також було знищено “Газель” росіян.

“Попри складні погодні умови ми активно відбиваємо атаки противника“, – пише Федоренко.

Відео: телеграм Юрія Федоренка