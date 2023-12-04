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245 цілей ворога вразили дрони харківської 92-ї ОШБр у листопаді (інфографіка)

Суспільство 20:39   04.12.2023
Олена Нагорна
245 цілей ворога вразили дрони харківської 92-ї ОШБр у листопаді (інфографіка) Фото: фейсбук 92 ОМБр

Протягом листопада рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила 245 ворожих цілей, серед яких і техніка, і особовий склад.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, за допомогою дронів було знищено 26 одиниць техніки росіян. Пошкоджено 59 одиниць техніки, 35 укриттів, 86 позицій та позиція пілотів БпЛА.

Шістьох загарбників було ліквідовано і ще 32 – поранено.

“Високі показники роботи визначаються не лише кількістю техніки, а й умінням ефективно її застосовувати”, – наголошує Федоренко.


Інфографіка: телеграм Юрія Федоренка

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 20:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом листопада рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила 245 ворожих цілей, серед яких і техніка, і особовий склад.".