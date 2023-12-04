245 цілей ворога вразили дрони харківської 92-ї ОШБр у листопаді (інфографіка)
Фото: фейсбук 92 ОМБр
Протягом листопада рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила 245 ворожих цілей, серед яких і техніка, і особовий склад.
Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, за допомогою дронів було знищено 26 одиниць техніки росіян. Пошкоджено 59 одиниць техніки, 35 укриттів, 86 позицій та позиція пілотів БпЛА.
Шістьох загарбників було ліквідовано і ще 32 – поранено.
“Високі показники роботи визначаються не лише кількістю техніки, а й умінням ефективно її застосовувати”, – наголошує Федоренко.
Інфографіка: телеграм Юрія Федоренка
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 бригада, ахиллес, БПЛА, дроны, федоренко, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом листопада рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила 245 ворожих цілей, серед яких і техніка, і особовий склад.".