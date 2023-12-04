245 цілей ворога вразили дрони харківської 92-ї ОШБр у листопаді (інфографіка)

Протягом листопада рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила 245 ворожих цілей, серед яких і техніка, і особовий склад.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, за допомогою дронів було знищено 26 одиниць техніки росіян. Пошкоджено 59 одиниць техніки, 35 укриттів, 86 позицій та позиція пілотів БпЛА.

Шістьох загарбників було ліквідовано і ще 32 – поранено.

“Високі показники роботи визначаються не лише кількістю техніки, а й умінням ефективно її застосовувати”, – наголошує Федоренко.



Інфографіка: телеграм Юрія Федоренка