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245 целей врага поразили дроны харьковской 92-й ОШБр в ноябре (инфографика)

Общество 20:39   04.12.2023
Елена Нагорная
245 целей врага поразили дроны харьковской 92-й ОШБр в ноябре (инфографика) Фото: Facebook 92 ОМБр

В течение ноября рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 245 вражеских целей, среди которых и техника, и личный состав.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, при помощи дронов было уничтожено 26 единиц техники россиян. Повреждены 59 единиц техники, 35 укрытий, 86 позиций и позиция пилотов БпЛА.

Шесть захватчиков были ликвидированы и еще 32 — ранены.

«Высокие показатели работы определяются не только количеством техники, но и умением эффективно ее применять», — подчеркивает Федоренко.


Инфографика: Telegram Юрия Федоренко

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 20:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение ноября рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 245 вражеских целей, среди которых и техника, и личный состав.".