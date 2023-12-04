245 целей врага поразили дроны харьковской 92-й ОШБр в ноябре (инфографика)
Фото: Facebook 92 ОМБр
В течение ноября рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 245 вражеских целей, среди которых и техника, и личный состав.
Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, при помощи дронов было уничтожено 26 единиц техники россиян. Повреждены 59 единиц техники, 35 укрытий, 86 позиций и позиция пилотов БпЛА.
Шесть захватчиков были ликвидированы и еще 32 — ранены.
«Высокие показатели работы определяются не только количеством техники, но и умением эффективно ее применять», — подчеркивает Федоренко.
Инфографика: Telegram Юрия Федоренко
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, ахиллес, БПЛА, дроны, федоренко, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение ноября рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 245 вражеских целей, среди которых и техника, и личный состав.".