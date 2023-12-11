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Работу в Нацполиции предлагают харьковчанам: какие есть вакансии

Общество 20:12   11.12.2023
Елена Нагорная
Работу в Нацполиции предлагают харьковчанам: какие есть вакансии

12 декабря стартует конкурс на 35 должностей младшего состава полиции в подразделения ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В частности, 12 правоохранителей требуются для работы в метрополитене, 10 — в полку полиции особого назначения, 5 — в конвойной службе, сообщают в облуправлении Нацполиции.

Документы от кандидатов принимаются до 21 декабря.

С условиями конкурса и вступительной кампанией желающие могут ознакомиться по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 20:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря стартует конкурс на 35 должностей младшего состава полиции в подразделения ГУ Нацполиции в Харьковской области.".