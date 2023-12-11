Работу в Нацполиции предлагают харьковчанам: какие есть вакансии
12 декабря стартует конкурс на 35 должностей младшего состава полиции в подразделения ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В частности, 12 правоохранителей требуются для работы в метрополитене, 10 — в полку полиции особого назначения, 5 — в конвойной службе, сообщают в облуправлении Нацполиции.
Документы от кандидатов принимаются до 21 декабря.
С условиями конкурса и вступительной кампанией желающие могут ознакомиться по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, полиция, работа, робота, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 20:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря стартует конкурс на 35 должностей младшего состава полиции в подразделения ГУ Нацполиции в Харьковской области.".