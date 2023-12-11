Работу в Нацполиции предлагают харьковчанам: какие есть вакансии

12 декабря стартует конкурс на 35 должностей младшего состава полиции в подразделения ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В частности, 12 правоохранителей требуются для работы в метрополитене, 10 — в полку полиции особого назначения, 5 — в конвойной службе, сообщают в облуправлении Нацполиции.

Документы от кандидатов принимаются до 21 декабря.

С условиями конкурса и вступительной кампанией желающие могут ознакомиться по ссылке.