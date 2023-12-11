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Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії

Суспільство 20:12   11.12.2023
Олена Нагорна
Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії Фото: ГУ НП в Харківській області

12 грудня стартує конкурс на 35 посад молодшого складу поліції до підрозділів ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, 12 правоохоронців потрібні для роботи в метрополітені, 10 – у полку поліції особливого призначення, 5 – у конвойній службі, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

Документи від кандидатів приймаються до 21 грудня.

З умовами конкурсу та вступною кампанією охочі можуть ознайомитись за посиланням.

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в суді: зарплата та вимоги

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 20:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 грудня стартує конкурс на 35 посад молодшого складу поліції до підрозділів ГУ Нацполіції у Харківській області.".