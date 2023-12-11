Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії

12 грудня стартує конкурс на 35 посад молодшого складу поліції до підрозділів ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, 12 правоохоронців потрібні для роботи в метрополітені, 10 – у полку поліції особливого призначення, 5 – у конвойній службі, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

Документи від кандидатів приймаються до 21 грудня.

З умовами конкурсу та вступною кампанією охочі можуть ознайомитись за посиланням.