Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії
Фото: ГУ НП в Харківській області
12 грудня стартує конкурс на 35 посад молодшого складу поліції до підрозділів ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зокрема, 12 правоохоронців потрібні для роботи в метрополітені, 10 – у полку поліції особливого призначення, 5 – у конвойній службі, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.
Документи від кандидатів приймаються до 21 грудня.
З умовами конкурсу та вступною кампанією охочі можуть ознайомитись за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 20:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 грудня стартує конкурс на 35 посад молодшого складу поліції до підрозділів ГУ Нацполіції у Харківській області.".