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Синегубов о атаке С-300: два удара по Харькову, в жилой и транспортный объекты

Происшествия 08:35   20.12.2023
Оксана Горун
Синегубов о атаке С-300: два удара по Харькову, в жилой и транспортный объекты

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночной ракетной атаке по Харькову и обстрелах области.

«Оккупанты ночью нанесли два удара по городу Харькову, предварительно — ракетами С-300: в 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту, в 01:07 – попадание на территорию транспортного гражданского предприятия. Повреждено имущество. Без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также две ракеты С-300 в 1:00 ударили по селу Отрадное Купянского района. Там обошлось без пострадавших.

По данным Синегубова, в целом под обстрелами были около 20 населенных пунктов области.

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«В 03:10 произошел вражеский обстрел с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом. В 11:36 (19 декабря — Ред.) в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой ранения получила 55-летняя гражданская женщина. Госпитализирован в среднем состоянии. Поврежден дом. Об 11:41 в результате обстрела с. Подолы Купянского района разрушены частное домовладение и хозяйственные постройки. В 12:07 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой Купянского района поврежден частный дом. Без пострадавших», — перечислил наиболее серьезные последствия начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о ночной ракетной атаке по Харькову и обстрелах области".