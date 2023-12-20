Синєгубов про атаку С-300: 2 удари в Харкові, у житловий і транспортний об’єкт
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічну ракетну атаку по Харкову та обстріли області.
“Окупанти вночі завдали два удари по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300: о 01:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об’єкту, о 01:07 – влучання на територію транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Без потерпілих“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також дві ракети С-300 о 1-й годині вдарили по селу Отрадне Куп’янського району. Там обійшлося без постраждалих.
За даними Синєгубова, загалом під обстрілами було близько 20 населених пунктів області.
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“О 03:10 стався ворожий обстріл с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок. Об 11:36 (19 грудня – Ред.) у результаті ворожого обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка. Госпіталізована у середньому стані. Пошкоджено будинок. Об 11:41 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди. О 12:07 внаслідок ворожого обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих”, – перелічив найбільш суттєві наслідки обстрілів начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічну ракетну атаку по Харкову та обстріли області".