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Стали ли меньше донатить? Харьковчанин Жадан рассказал о сборах для ВСУ

Общество 17:49   25.12.2023
Оксана Горун
Стали ли меньше донатить? Харьковчанин Жадан рассказал о сборах для ВСУ Фото: скриншот

Харьковский писатель и волонтер Сергей Жадан в эфире нацмарафона поделился своими наблюдениями о том, как изменились приоритеты тех, кто помогает армии.

«Мне кажется, иногда можно услышать мысль о том, что украинцы стали меньше поддерживать свое войско, стали меньше донатить. Мне кажется, это не так. Скорее перераспределились эти потоки, и люди поддерживают тех, кого знают, тех, кому они доверяют», — отметил Жадан.

Так, он сообщил, что для него сейчас «подшефной» стала 13-я бригада Нацгвардии Украины «Хартия». Ее сформировали из воинов одноименного харьковского добровольческого подразделения, которое участвовало в деоккупации региона. Однако, Жадан проводит сборы и для других подразделений Сил обороны, а, кроме того, участвует в акциях в поддержку гражданского населения в Харьковской области. Так, он поделился впечатлениями от недавней поездки по приграничным и деоккупированным территориям области.

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«Мы увидели, что школы отремонтированы после обстрелов. Во многих школах сейчас появились укрытия, бомбоубежища. И они хорошо оборудованы. То есть громады не сидят, сложа руки, а многое делают. Это, с одной стороны, очень приятно, с другой стороны, довольно печально, что наши дети вынуждены сейчас учиться в подвалах, в укрытиях, а не в своих нормальных теплых, уютных школах. Но это означает что? Означает, что нужно работать, нужно поддерживать этих людей», — сказал писатель.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 17:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель и волонтер Сергей Жадан в эфире нацмарафона поделился своими наблюдениями о том, как изменились приоритеты тех, кто помогает армии".