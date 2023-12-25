Чи менше донатять? Харків’янин Жадан розповів про збори для ЗСУ
Харківський письменник та волонтер Сергій Жадан в етері нацмарафону поділився своїми спостереженнями про те, як змінилися пріоритети тих, хто допомагає армії.
“Мені здається, іноді можна почути думку про те, що українці стали менше підтримувати своє військо, стали менше донатити. Мені здається, це не так. Скоріше перерозподілилися ці потоки, і люди підтримують тих, кого вони знають, тих, кому вони довіряють“, – зазначив Жадан.
Він повідомив, що для нього зараз “підшефною” стала 13-та бригада Нацгвардії України “Хартія”. Її сформували із воїнів однойменного харківського добровольчого підрозділу, який брав участь у деокупації регіону. Однак Жадан проводить збори й для інших підрозділів Сил оборони, а, крім того, бере участь в акціях на підтримку цивільного населення Харківської області. Так, він поділився враженнями від нещодавньої поїздки прикордонними та деокупованими територіями області.
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“Ми побачили, що школи відремонтовані після обстрілів. Те, що у багатьох школах зараз з’явилися укриття, бомбосховища. І вони добре обладнані. Себто громади не сидять, склавши руки, а багато чого роблять. Це з одного боку дуже приємно, з іншого боку, це доволі печально, що наші діти змушені зараз навчатися в підвалах, в укриттях, а не у своїх нормальних теплих, затишних школах. Але це означає що? Означає те, що потрібно працювати, потрібно підтримувати цих людей”, – сказав письменник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: донаты, допомога, жадан, ЗСУ, новини Харкова, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 17:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський письменник та волонтер Сергій Жадан в етері нацмарафону поділився своїми спостереженнями про те, як змінилися пріоритети тих, хто допомагає армії".