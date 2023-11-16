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Жадан передав 700 тис. грн, що зібрав на презентації, харківській бригаді

Суспільство 12:38   16.11.2023
Оксана Горун
Жадан передав 700 тис. грн, що зібрав на презентації, харківській бригаді Фото: фейсбук Сергія Жадана

Харківський письменник Сергій Жадан у фейсбуці повідомив, що фінансово підтримав бригаду “Хартія”, яка із добровольчого з’єднання перейшла до рангу 13-ї бригади Нацгвардії України.

“Останнім часом ми багато допомагаємо нашій бригаді “Хартія”, що ось-ось має вийти на позиції. Допомагали їм і до цього, але зараз хочеться максимально забезпечити бійців перед роботою. Тому передали на бригаду понад 700 000 гривень, зібраних у серпні на презентації книжки “Птах”, – написав Жадан.

Він подякував друзям-артистам, які брали участь у презентації та допомогли у зборі коштів.

“Сьогодні кожна гривня, зібрана на концертах, вечорах та презентаціях, має працювати на перемогу”, – наголосив письменник.

Нагадаємо, книга Сергія Жадана “Птах: вірші, що стали піснями” вийшла у травні 2023 року.

Книга Жадана Птах
Фото: shop.kovcheh.ua

Це артбук з картинами та QR-кодами, при переході за якими можна послухати пісні на вірші Жадана у виконанні “ТНМК”, Святослава Вакарчука, гурту “ДахаБраха” тощо. По одному з QR-кодів – перехід на відеопрезентацію самого автора. Наразі видання у книжкових інтернет-магазинах України коштує близько 1000 грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 12:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський письменник Сергій Жадан у фейсбуці повідомив, що фінансово підтримав бригаду “Хартія”, яка із добровольчого з’єднання перейшла до рангу 13-ї бригади Нацгвардії України".