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Жадан передал 700 тыс. грн, собранных на презентации, харьковской бригаде

Общество 12:38   16.11.2023
Оксана Горун
Жадан передал 700 тыс. грн, собранных на презентации, харьковской бригаде Фото: facebook Сергея Жадана

Харьковский писатель Сергей Жадан в facebook сообщил, что финансово поддержал бригаду «Хартия», которая из добровольческого соединения перешла в ранг 13-й бригады Нацгвардии Украины.

«В последнее время мы много помогаем нашей бригаде «Хартия», которая вот-вот должна выйти на позиции. Помогали им и до этого, но сейчас хочется максимально снабдить бойцов перед работой. Поэтому передали на бригаду более 700 тысяч гривен, собранных в августе на презентации книги «Птах», — написал Жадан.

Он поблагодарил друзей-артистов, которые участвовали в презентации и помогли в сборе средств.

«Сегодня каждая гривна, собранная на концертах, вечерах и презентациях должна работать на победу», — подчеркнул писатель.

Напомним, книга Сергея Жадана «Птах: вірші, що стали піснями» вышла в мае 2023 года.

Книга Жадана Птах
Фото: shop.kovcheh.ua

Это артбук с картинами и QR-кодами, перейдя по которым можно послушать песни на стихи Жадана в исполнении «ТНМК», Святослава Вакарчука, группы «ДахаБраха» и так далее.  По одному из QR-кодов — переход на видеопрезентацию самого автора. Сейчас издание в книжных интернет-магазинах Украины стоит порядка 1000 грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 12:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель Сергей Жадан в facebook сообщил, что финансово поддержал бригаду «Хартия», которая из добровольческого соединения перешла в ранг 13-й бригады Нацгвардии Украины".