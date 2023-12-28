Облачно, дождь со снегом. Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 29 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области:

Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь, временами с мокрым снегом.

На дорогах гололедица 💧❄️. Слабый гололед.

Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью от 4° мороза ❄️ до 1° тепла, днем 2 — 7° тепла.

По Харькову:

Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь, временами с мокрым снегом.

На дорогах гололедица 💧❄️. Слабый гололед.

Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 3 — 5° тепла.