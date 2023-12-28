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Облачно, дождь со снегом. Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области

Общество 20:32   28.12.2023
Оксана Якушко
Облачно, дождь со снегом. Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 29 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области:

Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь, временами с мокрым снегом.
На дорогах гололедица 💧❄️. Слабый гололед.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза ❄️ до 1° тепла, днем 2 — 7° тепла.

По Харькову:

Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь, временами с мокрым снегом.
На дорогах гололедица 💧❄️. Слабый гололед.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 3 — 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 20:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".