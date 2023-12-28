Облачно, дождь со снегом. Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 29 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По Харьковской области:
Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь, временами с мокрым снегом.
На дорогах гололедица 💧❄️. Слабый гололед.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза ❄️ до 1° тепла, днем 2 — 7° тепла.
По Харькову:
Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой дождь, временами с мокрым снегом.
На дорогах гололедица 💧❄️. Слабый гололед.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 3 — 5° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, дождь, метеопрогноз, прогноз погоды, сніг, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 20:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".