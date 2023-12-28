Хмарно, дощ зі снігом. Якою буде погода 29 грудня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 29 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По Харківській області:
Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ🌧, часом з мокрим снігом🌨.
На дорогах ожеледиця💧❄️. Слабка ожеледь.
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень 2 – 7° тепла.
По Харкову:
Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ🌧, часом з мокрим снігом.🌨
На дорогах ожеледиця💧❄️. Слабка ожеледь.
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 3 – 5° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 20:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".