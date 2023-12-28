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Хмарно, дощ зі снігом. Якою буде погода 29 грудня у Харкові та області

Суспільство 20:32   28.12.2023
Оксана Якушко
Хмарно, дощ зі снігом. Якою буде погода 29 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

По Харківській області:

Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ🌧, часом з мокрим снігом🌨.

На дорогах ожеледиця💧❄️. Слабка ожеледь.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

 

По Харкову:

Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ🌧, часом з мокрим снігом.🌨

На дорогах ожеледиця💧❄️. Слабка ожеледь.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 3 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 20:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".