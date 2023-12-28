Хмарно, дощ зі снігом. Якою буде погода 29 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По Харківській області:

Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ🌧, часом з мокрим снігом🌨.

На дорогах ожеледиця💧❄️. Слабка ожеледь.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По Харкову:

Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ🌧, часом з мокрим снігом.🌨

На дорогах ожеледиця💧❄️. Слабка ожеледь.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 3 – 5° тепла.