Ракетным ударом был поврежден водовод в Харькове: аварию устраняют (фото)
Коммунальщики устраняют аварию на сетях водоотведения в Холодногорском районе Харькова, произошедшую в результате ракетного удара.
Чтобы не создавать неудобства харьковчанам, специалисты наладили временную перекачку стоков, сообщают в пресс-службе мэрии.
«На время ремонта услуги водоснабжения и водоотведения не прекращаются. Из-за грунтовых вод ремонтные работы проходят в непростых условиях. Впрочем, бригады уже заменили 6 м трубопровода и восстановили смотровой колодец. Работы проводятся в усиленном режиме», — сообщил начальник районного эксплуатационного участка Александр Зуев.
Еще одна авария на сетях водоотведения произошла в Шевченковском районе. Там в результате вражеской атаки из строя был выведен смотровой колодец. Коммунальщики уже ликвидировали аварийную ситуацию.
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, вода, КП «Харьковводоканал», ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 15:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют аварию на сетях водоотведения в Холодногорском районе Харькова, произошедшую в результате ракетного удара.".