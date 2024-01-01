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Ракетным ударом был поврежден водовод в Харькове: аварию устраняют (фото)

Происшествия 15:49   01.01.2024
Елена Нагорная
Ракетным ударом был поврежден водовод в Харькове: аварию устраняют (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики устраняют аварию на сетях водоотведения в Холодногорском районе Харькова, произошедшую в результате ракетного удара.

Чтобы не создавать неудобства харьковчанам, специалисты наладили временную перекачку стоков, сообщают в пресс-службе мэрии.

«На время ремонта услуги водоснабжения и водоотведения не прекращаются. Из-за грунтовых вод ремонтные работы проходят в непростых условиях. Впрочем, бригады уже заменили 6 м трубопровода и восстановили смотровой колодец. Работы проводятся в усиленном режиме», — сообщил начальник районного эксплуатационного участка Александр Зуев.

Еще одна авария на сетях водоотведения произошла в Шевченковском районе. Там в результате вражеской атаки из строя был выведен смотровой колодец. Коммунальщики уже ликвидировали аварийную ситуацию.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 15:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют аварию на сетях водоотведения в Холодногорском районе Харькова, произошедшую в результате ракетного удара.".