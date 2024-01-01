Live
  • Пн 01.01.2024
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 38
  • EUR 42

Ракетним ударом був пошкоджений водовід у Харкові: аварію усувають (фото)

Події 15:49   01.01.2024
Олена Нагорна
Ракетним ударом був пошкоджений водовід у Харкові: аварію усувають (фото)

Комунальники усувають аварію на мережах водовідведення у Холодногірському районі Харкова, що сталася внаслідок ракетного удару.

Щоб не створювати незручності харків’янам, фахівці налагодили тимчасове перекачування стоків, повідомляють у пресслужбі мерії.

На час ремонту послуги водопостачання та водовідведення не припиняються. Через ґрунтові води ремонтні роботи проходять у непростих умовах. Утім, бригади вже замінили 6 м трубопроводу та відновили оглядовий колодязь. Роботи проводяться в посиленому режимі“, – повідомив начальник районної експлуатаційної ділянки КП “Харківводоканал” Олександр Зуєв.

Ще одна аварія на мережах водовідведення сталася в Шевченківському районі. Там у результаті ворожої атаки з ладу був виведений оглядовий колодязь. Комунальники вже ліквідували аварійну ситуацію.


Фото: Харківська міськрада

Читайте також: У Харкові замінили 15 км водоводів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ракетним ударом був пошкоджений водовід у Харкові: аварію усувають (фото)
Ракетним ударом був пошкоджений водовід у Харкові: аварію усувають (фото)
01.01.2024, 15:49
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
01.01.2024, 09:07
Тимчасовий автобус пустять у Харкові 2 січня
Тимчасовий автобус пустять у Харкові 2 січня
01.01.2024, 15:26
Є загиблий: на Новий рік війська РФ били по Харківщині та скинули авіабомбу
Є загиблий: на Новий рік війська РФ били по Харківщині та скинули авіабомбу
01.01.2024, 14:56
Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині
Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині
01.01.2024, 13:56
Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару
Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару
01.01.2024, 14:15

Новини за темою:

13:15
Впали опори через негоду: на Харківщині без світла п’ять населених пунктів
22:11
Трагічна ДТП у Харкові: зіткнулися мотоцикл і «Mercedes Benz»
15:55
Через аварію на залізниці спізнюється поїзд з Польщі до Харкова
17:39
Близько 28 тисяч споживачів без світла через негоду в Харківській області
08:28
Терехов – про крижаний дощ у Харкові

Ви читали новину: «Ракетним ударом був пошкоджений водовід у Харкові: аварію усувають (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 15:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають аварію на мережах водовідведення у Холодногірському районі Харкова, що сталася внаслідок ракетного удару.".