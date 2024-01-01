Ракетним ударом був пошкоджений водовід у Харкові: аварію усувають (фото)

Комунальники усувають аварію на мережах водовідведення у Холодногірському районі Харкова, що сталася внаслідок ракетного удару.

Щоб не створювати незручності харків’янам, фахівці налагодили тимчасове перекачування стоків, повідомляють у пресслужбі мерії.

“На час ремонту послуги водопостачання та водовідведення не припиняються. Через ґрунтові води ремонтні роботи проходять у непростих умовах. Утім, бригади вже замінили 6 м трубопроводу та відновили оглядовий колодязь. Роботи проводяться в посиленому режимі“, – повідомив начальник районної експлуатаційної ділянки КП “Харківводоканал” Олександр Зуєв.

Ще одна аварія на мережах водовідведення сталася в Шевченківському районі. Там у результаті ворожої атаки з ладу був виведений оглядовий колодязь. Комунальники вже ліквідували аварійну ситуацію.



Фото: Харківська міськрада

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