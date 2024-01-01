Ракетним ударом був пошкоджений водовід у Харкові: аварію усувають (фото)
Комунальники усувають аварію на мережах водовідведення у Холодногірському районі Харкова, що сталася внаслідок ракетного удару.
Щоб не створювати незручності харків’янам, фахівці налагодили тимчасове перекачування стоків, повідомляють у пресслужбі мерії.
“На час ремонту послуги водопостачання та водовідведення не припиняються. Через ґрунтові води ремонтні роботи проходять у непростих умовах. Утім, бригади вже замінили 6 м трубопроводу та відновили оглядовий колодязь. Роботи проводяться в посиленому режимі“, – повідомив начальник районної експлуатаційної ділянки КП “Харківводоканал” Олександр Зуєв.
Ще одна аварія на мережах водовідведення сталася в Шевченківському районі. Там у результаті ворожої атаки з ладу був виведений оглядовий колодязь. Комунальники вже ліквідували аварійну ситуацію.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 15:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають аварію на мережах водовідведення у Холодногірському районі Харкова, що сталася внаслідок ракетного удару.".