Завтра троллейбусы изменят маршрут в Харькове на Салтовке

Завтра, 2 января, с 9:00 до 16:00, троллейбусы №56 и №34 на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», не будут ходить, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.

Это связано с аварийным ремонтом на водоводе.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№56: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев-Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – разворотный круг «Ул. Героев Труда».

№34: не курсирует.