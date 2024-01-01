Завтра троллейбусы изменят маршрут в Харькове на Салтовке
Завтра, 2 января, с 9:00 до 16:00, троллейбусы №56 и №34 на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», не будут ходить, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.
Это связано с аварийным ремонтом на водоводе.
В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№56: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев-Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – разворотный круг «Ул. Героев Труда».
№34: не курсирует.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, салтовка, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 13:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 2 января, с 9:00 до 16:00, троллейбусы №56 и №34 на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», не будут ходить, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.".