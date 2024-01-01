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Завтра троллейбусы изменят маршрут в Харькове на Салтовке

Общество 13:21   01.01.2024
Оксана Якушко
Завтра троллейбусы изменят маршрут в Харькове на Салтовке

Завтра, 2 января, с 9:00 до 16:00, троллейбусы №56 и №34 на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», не будут ходить, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.

Это связано с аварийным ремонтом на водоводе.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№56: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев-Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – разворотный круг «Ул. Героев Труда».

№34: не курсирует.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 2 января, с 9:00 до 16:00, троллейбусы №56 и №34 на ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», не будут ходить, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.".