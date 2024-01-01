Завтра тролейбуси змінять маршрут у Харкові на Салтівці
Завтра, 2 січня, з 9:00 до 16:00, тролейбуси №56 та №34 на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», не ходитимуть, повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради.
Це через аварійний ремонт на водоводі.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№56: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «Вул. Героїв Праці».
№34: не курсуватиме.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, салтовка, транспорт, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 13:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 2 січня, з 9:00 до 16:00, тролейбуси №56 та №34 на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», не ходитимуть, повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради.".