Завтра тролейбуси змінять маршрут у Харкові на Салтівці

Завтра, 2 січня, з 9:00 до 16:00, тролейбуси №56 та №34 на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», не ходитимуть, повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради.

Це через аварійний ремонт на водоводі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№56: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «Вул. Героїв Праці».

№34: не курсуватиме.