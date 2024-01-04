Харьковщину атаковали ракетами из РФ — Мельник
Фото: Вадим Беликов
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о вылете вражеских ракет.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Вылет вражеской ракеты», — написал Мельник.
Перед этим в Харькове прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности.
По предварительной информации, два взрыва прозвучали в области. Следом Мельник сообщил, что ракет в воздухе над областью нет — прозвучал отбой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ракети;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 20:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о вылете вражеских ракет".