Харьковщину атаковали ракетами из РФ — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о вылете вражеских ракет.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Вылет вражеской ракеты», — написал Мельник.

Перед этим в Харькове прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности.

По предварительной информации, два взрыва прозвучали в области. Следом Мельник сообщил, что ракет в воздухе над областью нет — прозвучал отбой.