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Харьковщину атаковали ракетами из РФ — Мельник

Происшествия 20:23   04.01.2024
Оксана Горун
Харьковщину атаковали ракетами из РФ — Мельник Фото: Вадим Беликов

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о вылете вражеских ракет.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Вылет вражеской ракеты», — написал Мельник.

Перед этим в Харькове прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности.

По предварительной информации, два взрыва прозвучали в области. Следом Мельник сообщил, что ракет в воздухе над областью нет — прозвучал отбой.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о вылете вражеских ракет".