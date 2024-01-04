Харківщину атакували ракетами з РФ – Мельник
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про виліт ворожих ракет.
“Харків‘яни перебувайте в укриттях! Виліт ворожої ракети”, – написав Мельник.
Перед цим у Харкові пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.
За попередньою інформацією, два вибухи пролунали в області. Слідом Мельник повідомив, що ракет у повітрі над областю немає – пролунав відбій.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 20:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про виліт ворожих ракет".