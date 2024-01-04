Харківщину атакували ракетами з РФ – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про виліт ворожих ракет.

“Харків‘яни перебувайте в укриттях! Виліт ворожої ракети”, – написав Мельник.

Перед цим у Харкові пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

За попередньою інформацією, два вибухи пролунали в області. Слідом Мельник повідомив, що ракет у повітрі над областю немає – пролунав відбій.