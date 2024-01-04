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Харківщину атакували ракетами з РФ – Мельник

Події 20:23   04.01.2024
Оксана Горун
Харківщину атакували ракетами з РФ – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про виліт ворожих ракет.

“Харків‘яни перебувайте в укриттях! Виліт ворожої ракети”, – написав Мельник.

Перед цим у Харкові пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

За попередньою інформацією, два вибухи пролунали в області. Слідом Мельник повідомив, що ракет у повітрі над областю немає – пролунав відбій.

Читайте також: Терехов: “Дуже хочу, щоб люди у Харкові спускалися в укриття”

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 20:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про виліт ворожих ракет".