2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник нанес авиаудар в районе Берестового Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.