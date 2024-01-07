2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ
На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник нанес авиаудар в районе Берестового Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.
В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ЗСУ, обстрел, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 20:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение, сообщил Генштаб ВСУ.".