Live
  • Вс 07.01.2024
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:09   07.01.2024
Оксана Якушко
2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник нанес авиаудар в районе Берестового Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Читайте также: 8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 7.01: из-за обстрела погиб мужчина, ранен подросток
Главные новости Харькова 7.01: из-за обстрела погиб мужчина, ранен подросток
07.01.2024, 17:13
В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один
В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один
07.01.2024, 19:50
Лишь 1 дом из всех, пострадавших от прилетов, без тепла в Харькове – Терехов
Лишь 1 дом из всех, пострадавших от прилетов, без тепла в Харькове – Терехов
07.01.2024, 19:25
2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ
2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ
07.01.2024, 20:09
Россияне в свое Рождество обстреляли села и город Харьковской области
Россияне в свое Рождество обстреляли села и город Харьковской области
07.01.2024, 16:07
Стрельба в ТРЦ Харькова: 20-летний парень стрелял из стартового пистолета
Стрельба в ТРЦ Харькова: 20-летний парень стрелял из стартового пистолета
07.01.2024, 18:33

Новости по теме:

17:13
Главные новости Харькова 7.01: из-за обстрела погиб мужчина, ранен подросток
07:58
8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ
18:53
3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине
19:38
Россияне нанесли авиаудары по 6 селам Харьковской области — Генштаб ВСУ
09:07
Россияне бомбили Ивановку и штурмовали Синьковку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «2 атаки под Купянском и авиаудар у Берестового на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 20:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение, сообщил Генштаб ВСУ.".