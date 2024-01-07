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2 атаки під Куп’янськом і авіаудар біля Берестового на Харківщині – Генштаб

Події 20:09   07.01.2024
Оксана Якушко
2 атаки під Куп’янськом і авіаудар біля Берестового на Харківщині – Генштаб

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог марно намагався покращити тактичне положення, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник завдав авіаудару в районі Берестового Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: 8 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів росіян – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 20:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог марно намагався покращити тактичне положення, повідомив Генштаб ЗСУ.".