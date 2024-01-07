2 атаки під Куп’янськом і авіаудар біля Берестового на Харківщині – Генштаб
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог марно намагався покращити тактичне положення, повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник завдав авіаудару в районі Берестового Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області.
На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.
Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, обстріл, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 20:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог марно намагався покращити тактичне положення, повідомив Генштаб ЗСУ.".