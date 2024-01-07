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50-летний мужчина погиб, женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине

Происшествия 16:58   07.01.2024
Оксана Якушко
50-летний мужчина погиб, женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине

Россияне нанесли удары по селу Нечволодовка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, погиб 50-летний мужчина. Одна женщина получила ранения, медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 16:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удары по селу Нечволодовка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".