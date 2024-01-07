50-летний мужчина погиб, женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
Россияне нанесли удары по селу Нечволодовка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, погиб 50-летний мужчина. Одна женщина получила ранения, медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, Купянский район, мужчина, обстрел, погиб, поранений, раненый, село, Харьковская область, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удары по селу Нечволодовка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".