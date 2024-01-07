50-річний чоловік загинув, жінку поранено через обстріл села на Харківщині
Росіяни завдали ударів по селу Нечволодівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, загинув 50-річний чоловік. Одна жінка отримала поранення, медичну допомогу надали на місці. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 16:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ударів по селу Нечволодівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".