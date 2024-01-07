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50-річний чоловік загинув, жінку поранено через обстріл села на Харківщині

Події 16:58   07.01.2024
Оксана Якушко
50-річний чоловік загинув, жінку поранено через обстріл села на Харківщині

Росіяни завдали ударів по селу Нечволодівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, загинув 50-річний чоловік. Одна жінка отримала поранення, медичну допомогу надали на місці. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ударів по селу Нечволодівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".