Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

Авиаудар по Веселому, штурмы Синьковки, обстрелы Харьковщины в сводке Генштаба

Происшествия 19:36   15.01.2024
Оксана Якушко
Авиаудар по Веселому, штурмы Синьковки, обстрелы Харьковщины в сводке Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар возле села Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

Читайте также: Авиаудары по Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, «Золотой крест» от Сырского
Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, «Золотой крест» от Сырского
15.01.2024, 22:51
Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады
Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады
15.01.2024, 20:14
Выглядит как Карсан, но не из Турции: новый автобус удивил харьковчан (видео)
Выглядит как Карсан, но не из Турции: новый автобус удивил харьковчан (видео)
15.01.2024, 17:10
На строительстве детской площадки под Харьковом украли 400 тысяч: дело в суде
На строительстве детской площадки под Харьковом украли 400 тысяч: дело в суде
15.01.2024, 16:28
Мошенника, который был в розыске за большую аферу, поймали в Харькове
Мошенника, который был в розыске за большую аферу, поймали в Харькове
15.01.2024, 22:22
РФ к лету будет иметь успех в Украине, а война с НАТО неизбежна в 2025 — Bild
РФ к лету будет иметь успех в Украине, а война с НАТО неизбежна в 2025 — Bild
15.01.2024, 15:45

Новости по теме:

19:06
У Синьковки на Харьковщине отбили четыре атаки врага — Генштаб ВСУ
07:50
Девять раз ходили в атаки войска РФ на Харьковщине и били из авиации — Генштаб
18:57
Враг пять раз пытался прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб
19:30
Под ударами авиации РФ были шесть населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
19:39
Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов

Вы читали новость: «Авиаудар по Веселому, штурмы Синьковки, обстрелы Харьковщины в сводке Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар возле села Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".