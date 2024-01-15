Авиаудар по Веселому, штурмы Синьковки, обстрелы Харьковщины в сводке Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар возле села Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Охримовка Харьковской области.
На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Генштаб ЗСУ, обстрел, россияне, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 19:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар возле села Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".