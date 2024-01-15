Авиаудар по Веселому, штурмы Синьковки, обстрелы Харьковщины в сводке Генштаба

На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар возле села Веселое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.