Авіаудар по Веселому, штурми Синьківки, обстріли Харківщини у сводці Генштабу

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару біля села Веселе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Артилерійських і мінометних обстрілів росіяни завдали по населених пунктах Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.