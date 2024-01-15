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Будет громко: на Харьковщине прозвучат взрывы

Происшествия 11:08   15.01.2024
Оксана Горун
Будет громко: на Харьковщине прозвучат взрывы Фото: ГСЧС

Разминирование проводят в Балаклейской громаде на Харьковщине, предупредили в ХОВА.

«Проводится разминирование в Изюмском районе. С 11:00 до 12:00 включительно состоится  контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов за пределами с. Гусаровка Балаклейской громады», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что  за сутки на Харьковщине уничтожили 148 взрывоопасных предметов и разминировали 3,3 га территории. При этом случаи подрывов на взрывоопасных предметах в регионе продолжаются. В воскресенье в лесу в районе Золочева взорвался 56-летний мужчина. Он получил тяжелое ранение в грудь и сейчас находится в больнице.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование проводят в Балаклейской громаде на Харьковщине, предупредили в ХОВА".