Будет громко: на Харьковщине прозвучат взрывы
Фото: ГСЧС
Разминирование проводят в Балаклейской громаде на Харьковщине, предупредили в ХОВА.
«Проводится разминирование в Изюмском районе. С 11:00 до 12:00 включительно состоится контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов за пределами с. Гусаровка Балаклейской громады», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за сутки на Харьковщине уничтожили 148 взрывоопасных предметов и разминировали 3,3 га территории. При этом случаи подрывов на взрывоопасных предметах в регионе продолжаются. В воскресенье в лесу в районе Золочева взорвался 56-летний мужчина. Он получил тяжелое ранение в грудь и сейчас находится в больнице.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование проводят в Балаклейской громаде на Харьковщине, предупредили в ХОВА".