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Буде гучно: на Харківщині пролунають вибухи

Події 11:08   15.01.2024
Оксана Горун
Буде гучно: на Харківщині пролунають вибухи

Розмінування проводять у Балаклійській громаді на Харківщині, попередили у ХОВА.

Проводиться розмінування в Ізюмському районі. З 11:00 до 12:00 включно відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів за межами с. Гусарівка Балаклійської громади“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу на Харківщині знищили 148 вибухонебезпечних предметів та розмінували 3,3 га території. При цьому випадки підривів на вибухонебезпечних предметах у регіоні продовжуються. У неділю в лісі в районі Золочева підірвався 56-річний чоловік. Він отримав тяжке поранення у груди та зараз перебуває в лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування проводять у Балаклійській громаді на Харківщині, попередили у ХОВА".