Буде гучно: на Харківщині пролунають вибухи

Розмінування проводять у Балаклійській громаді на Харківщині, попередили у ХОВА.

“Проводиться розмінування в Ізюмському районі. З 11:00 до 12:00 включно відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів за межами с. Гусарівка Балаклійської громади“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу на Харківщині знищили 148 вибухонебезпечних предметів та розмінували 3,3 га території. При цьому випадки підривів на вибухонебезпечних предметах у регіоні продовжуються. У неділю в лісі в районі Золочева підірвався 56-річний чоловік. Він отримав тяжке поранення у груди та зараз перебуває в лікарні.