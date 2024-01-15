Буде гучно: на Харківщині пролунають вибухи
Розмінування проводять у Балаклійській громаді на Харківщині, попередили у ХОВА.
“Проводиться розмінування в Ізюмському районі. З 11:00 до 12:00 включно відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів за межами с. Гусарівка Балаклійської громади“, – повідомила пресслужба ХОВА.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу на Харківщині знищили 148 вибухонебезпечних предметів та розмінували 3,3 га території. При цьому випадки підривів на вибухонебезпечних предметах у регіоні продовжуються. У неділю в лісі в районі Золочева підірвався 56-річний чоловік. Він отримав тяжке поранення у груди та зараз перебуває в лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування проводять у Балаклійській громаді на Харківщині, попередили у ХОВА".